فرنسا: إحراز تقدم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان

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من مايا الجبيلي وآري رابينوفيتش وجون أيرش

الأمم المتحدة/بيروت/القدس (رويترز) – قالت فرنسا يوم الأربعاء إن الجهود ستستمر في الساعات المقبلة للتوصل إلى اتفاق بشأن مقترح بوقف إطلاق النار لمدة 21 يوما في الصراع في لبنان بين إسرائيل وجماعة حزب الله.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو للصحفيين خارج اجتماع لمجلس الأمن الدولي قائلا “حققنا تقدما مهما في الساعات القليلة الماضية وسنواصل جهودنا في الساعات المقبلة”.

وأبلغ بارو، الذي من المقرر أن يسافر إلى لبنان في مطلع الأسبوع المقبل، مجلس الأمن “نعول على الطرفين لقبول القرار دون تأخير من أجل حماية السكان المدنيين والسماح ببدء المفاوضات الدبلوماسية”.

ووسّعت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان يوم الأربعاء لتقتل 72 شخصا على الأقل، بحسب إحصاء لرويترز استنادا إلى بيانات وزارة الصحة اللبنانية. وكانت الوزارة قالت في وقت سابق إن 223 شخصا على الأقل أصيبوا.

وقال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي يوم الأربعاء إن الغارات الجوية في لبنان تمهد الطريق لعملية برية محتملة مما يثير مخاوف من أن يشعل الصراع حربا أوسع في الشرق الأوسط.

وقال نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود للمجلس إن بلاده تعمل مع دول أخرى لتجنب تصعيد الأعمال القتالية وتمكين النازحين في لبنان وإسرائيل من العودة إلى ديارهم والسماح بإجراء مناقشات بشأن حل دبلوماسي أوسع.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون للصحفيين قبل الاجتماع إن إسرائيل سترحب بوقف لإطلاق النار وتفضل الحل الدبلوماسي. وأضاف أن إيران هي محور العنف في المنطقة وأن السلام يتطلب تفكيك هذا التهديد.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للصحفيين قبل اجتماع المجلس إن بلاده تدعم حزب الله ولن تقف مكتوفة الأيدي في حال تصاعد الصراع في لبنان.

من ناحيته، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي مجلس الأمن إلى الضغط على إسرائيل من أجل “وقف فوري لإطلاق النار على كل الجبهات”. ولدى سؤاله عما إذا كان من الممكن التوصل إلى وقف لإطلاق النار قريبا، أخبر رويترز “نعم نأمل ذلك”.

وعبر زعماء العالم عن قلقهم من أن الصراع – الذي يدور بالتوازي مع الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة – يتصاعد سريعا مع ارتفاع عدد القتلى في لبنان وفرار الآلاف من منازلهم.

ومن المقرر أن يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نيويورك يوم الخميس ويلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة.