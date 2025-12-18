The Swiss voice in the world since 1935
فرنسا: اتفاق على عقد مؤتمر في فبراير لدعم الجيش اللبناني

باريس 18 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن الأطراف السياسية التي اجتمعت في باريس اليوم الخميس اتفقت جميعها على عقد مؤتمر في فبراير شباط يهدف إلى دعم القوات المسلحة اللبنانية.

وأضاف المتحدث أن محادثات الخميس في باريس ركزت على كيفية إظهار إحراز تقدم ملموس فيما يتعلق بنزع سلاح حزب الله.

ويعقد مسؤولون فرنسيون وسعوديون وأمريكيون محادثات مع قائد الجيش اللبناني اليوم الخميس في باريس بهدف وضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق لتمكين آلية لنزع سلاح حزب الله.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

