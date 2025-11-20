فرنسا: الأوروبيون يريدون إحياء الدبلوماسية بشأن برنامج إيران النووي

باريس (رويترز) – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو يوم الخميس إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تريد فتح باب الدبلوماسية من جديد مع إيران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.

وأردف كونفافرو يقول لصحفيين إن القوى الأوروبية تريد دوما مواصلة الحوار مع إيران رغم سعي الدول الثلاث في سبتمبر أيلول لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وأكد ثلاثة دبلوماسيين أن الدول الثلاث تأمل في إجراء محادثات مع إيران قبل نهاية العام، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت طهران مستعدة لذلك حاليا.

