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فرنسا: البرنامج النووي الإيراني يشكل تهديدا لإسرائيل وأوروبا

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باريس (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الأحد إن برنامج طهران النووي يشكل تهديدا لأمن إسرائيل وأوروبا، وإن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتجنب تصعيد الصراع بين إسرائيل وإيران.

وأضاف بارو لإذاعة آر.تي.إل “يشكل البرنامج النووي الإيراني تهديدا وجوديا لأمن إسرائيل، بل ويتخطى ذلك ليهدد أمن أوروبا. قلنا دائما إن أفضل سبيل لمنع هذا التهديد واحتوائه هو الدبلوماسية”، مؤكدا استعداد فرنسا للمساعدة في المفاوضات المستقبلية.

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