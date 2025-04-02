فرنسا: المواجهة العسكرية تبدو حتمية حال عدم التوصل لاتفاق نووي إيراني جديد

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باريس (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الأربعاء إن فرص التوصل إلى اتفاق جديد لكبح البرنامج النووي الإيراني محدودة مشيرا إلى أن المواجهة العسكرية تبدو “شبه حتمية” حال تعذر تحقيق ذلك.

وقال الوزير في جلسة بالبرلمان “لم يتبق سوى بضعة أشهر حتى انتهاء أمد هذا الاتفاق” في إشارة للاتفاق النووي الإيراني السابق الموقع في 2015.

وأضاف “في حال الفشل، ستبدو المواجهة العسكرية شبه حتمية”.

وأضاف بارو أن الاتحاد الأوروبي سيقر خلال الأسابيع المقبلة عقوبات جديدة على إيران مرتبطة باحتجاز مواطنين أجانب في الجمهورية الإسلامية.