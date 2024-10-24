فرنسا: تنفيذ القرار الدولي 1701 بشأن لبنان ما زال هدف الجهد الدبلوماسي

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باريس (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن المقترح الفرنسي الأمريكي لا يزال يشكل الأساس لوقف إطلاق النار في لبنان، مضيفا أن التنفيذ الكامل لقرار الأمم المتحدة 1701 لا يزال هدف الجهود الدبلوماسية.

ويدعو القرار إلى خلو جنوب لبنان من أي قوات أو أسلحة غير قوات وأسلحة الدولة اللبنانية.

وقال الوزير الفرنسي أيضا إن على لبنان إنهاء الفراغ الذي دام عامين وانتخاب رئيس جديد، واصفا عدم وجود رئيس دولة منتخب بأنه “غير معقول”.

وأردف بارو في مؤتمر صحفي في باريس قائلا “للحفاظ على وحدته في مواجهة التحديات، لتمثيله على طاولة المفاوضات في المستقبل، يجب أن يكون للبنان رئيس دولة”.