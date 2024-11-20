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فرنسا: فرصة سانحة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان

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باريس (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الأربعاء إن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران أتاحت فرصة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار، ودعا الجانبين إلى قبول الاتفاق المطروح على الطاولة.

وأضاف لراديو أوروبا1 “هناك فرصة متاحة لوقف دائم لإطلاق النار في لبنان تسمح بعودة النازحين وتضمن السيادة اللبنانية وأمن إسرائيل”.

وتابع قائلا “أدعو الطرفين اللذين نتواصل معهما بشكل وثيق إلى اغتنام هذه الفرصة”.

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