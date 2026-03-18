فرنسا: ليس معقولا توقع نزع سلاح حزب الله في ظل القصف الإسرائيلي

باريس 18 مارس آذار (رويترز) – قال المبعوث الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان اليوم الأربعاء إن من غير المعقول توقع قيام الحكومة اللبنانية بنزع سلاح جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد للقصف من قبل إسرائيل، مضيفا أن المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الأزمة.

وقال لودريان لإذاعة فرانس إنفو “احتلت إسرائيل لبنان لفترة طويلة جدا ولم تتمكن من القضاء على القدرات العسكرية لحزب الله. لذلك، لا يمكنها الآن أن تطلب من الحكومة اللبنانية القيام بهذه المهمة في غضون ثلاثة أيام تحت القصف”.

(تغطية صحفية جون أيرش – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)