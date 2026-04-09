فرنسا: يجب ضم لبنان إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران

باريس 9 أبريل نيسان (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الخميس إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه إيران والولايات المتحدة يجب أن يشمل أيضا العمليات العسكرية في لبنان، مضيفا أن فرنسا تندد بالضربات “الهائلة” التي شنتها إسرائيل أمس الأربعاء.

وذكر أنه يتوقع أن تقدم إيران سلسلة من التنازلات في إطار محادثات السلام المقرر انطلاقها في باكستان.

وقال في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر “على إيران التخلى عن امتلاك أسلحة نووية وسبل الحصول عليها، والتوقف عن استخدام صواريخها وطائراتها المسيرة لتهديد دول المنطقة، وعن دعم جماعات مثل حزب الله (في لبنان) و(حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس والحوثيين (في اليمن) الذين يزعزعون استقرار المنطقة”.

وأردف يقول إن على إيران أيضا فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مرلد )