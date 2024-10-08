فرنسا تأمر نجل بن لادن بمغادرة أراضيها وتمنعه من دخولها مجددا

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أمرت السلطات الفرنسية عمر بن لادن، نجل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، بمغادرة البلاد بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي وفق ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي الثلاثاء.

ولد عمر بن لادن (43 عاما) في السعودية حيث أمضى سنواته الأولى، وعاش أيضا في السودان ثم في أفغانستان. وترك والده وهو في التاسعة عشرة واستقر في نهاية المطاف في نورماندي في شمال فرنسا عام 2016 وتخصص في الرسم.

وقال وزير الداخلية الفرنسي الجديد برونو روتايّو على منصة إكس إن عمر بن لادن كان يعيش في مقاطعة أورن في نورماندي كزوج لمواطنة بريطانية.

وأضاف أن القرار اتُخذ بسبب “نشره تعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي عام 2023 تمجّد الإرهاب. ونتيجة لذلك، أصدر حاكم أورن أمرا بمغادرة (بن لادن) الأراضي الفرنسية”.

وأشار إلى أن “المحاكم أكدت شرعية هذا القرار الذي اتُخذ لمصلحة الأمن القومي”.

وأوضح الوزير أنه وقّع حظرا يمنع بموجبه عمر بن لادن “من العودة إلى فرنسا لأي سبب من الأسباب” من دون الخوض في التفاصيل.

مكا-اس/الح/لين