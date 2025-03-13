فرنسا تؤكد أنها “لا تزال مصممة على الرد” على الرسوم الجمركية الأميركية

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أكد وزير التجارة الخارجية الفرنسي لوران سان مارتان الخميس أن بلاده “مصممة على الرد” على الرسوم الجمركية الأميركية، بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفات إضافية على الشمبانيا والنبيذ الأوروبيين.

وكتب الوزير في منشور على اكس “لن نستسلم للتهديدات وسنحمي صناعاتنا دائما”، منددا بـ”تصعيد” ترامب في “الحرب التجارية التي اختار إطلاقها”، بعد أن هدد الرئيس الأميركي بفرض رسوم تصل إلى 200% على النبيذ والشمبانيا ومشروبات روحية أخرى من أوروبا.

من جانبه، أكد اتحاد مصدري النبيذ والمشروبات الروحية الفرنسي أنه “سئم من التضحية به بشكل منهجي” في الحروب التجارية، بحسب رئيسه نيكولا أوزانام.

ويشير تصريح أوزانام إلى قرار المفوضية الأوروبية – التي تتعامل مع القضايا التجارية – بفرض رسوم جمركية على الويسكي المنتج في الولايات المتحدة.

وأوضح “هذا يضعنا بشكل مباشر في مرمى نيران الرئيس الأميركي”.

وأضاف في تصريح لوكالة فرانس برس “لقد سئمنا من التضحية بشكل منهجي من أجل قضايا لا علاقة لها بقضايانا الخاصة”، داعيا “المفوضية الأوروبية إلى إظهار بعض الواقعية”.

جدد ترامب الخميس انتقاداته للتكتل، مشيرا على وجه الخصوص إلى رسوم نسبتها 50% على الويسكي الأميركي والتي وصفها بأنها بغيضة.

ووصف الاتحاد الأوروبي بأنه من بين “سلطات الضرائب والرسوم الجمركية الأكثر عدائية وانتهاكا في العالم”، مشيرا إلى أنه “تشكّل لغرض واحد يتمثل باستغلال الولايات المتحدة”.

ووصفت شركات تصنيع المنتجات الكحولية الأميركية الرسوم الأوروبية على الويسكي الأميركي بأنها “مخيبة للآمال بشكل كبير”.

هرك/شي/ح س