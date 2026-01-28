فرنسا تؤيد إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة أوروبا للمنظمات الإرهابية

من جون أيرش وميشيل روز

باريس 28 يناير كانون الثاني (رويترز) – أبدت فرنسا تأييدها لإدراج الحرس الثوري الإيراني على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، في خطوة ترددت كثيرا في اتخاذها خشية قطع العلاقات مع إيران.

ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا الخميس، وسط توقعات بأن يقروا عقوبات جديدة ردا على حملة قمع الاحتجاجات في إيران التي أسفرت عن مقتل آلاف واعتقال آلاف آخرين.

وحتى وقت سابق من اليوم الأربعاء، كانت فرنسا مترددة في دعم أغلبية دول الاتحاد التي سعت لإدراج الحرس الثوري على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية على غرار الولايات المتحدة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في مؤتمر صحفي “لا يمكن السكوت عن القمع الوحشي للانتفاضة السلمية للشعب الإيراني. إن الشجاعة الاستثنائية التي أظهروها في مواجهة العنف الأعمى الذي شُن عليهم لا يمكن أن تذهب سدى”، مضيفا أن فرنسا ستدعم الآن إدراج الحرس الثوري على القائمة.

وأعلن قصر الإليزيه الرئاسي القرار في وقت سابق.

وتأسس الحرس الثوري بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 لحماية النظام رجال الدين الشيعة الحاكم، ويتمتع بنفوذ واسع في البلاد، إذ يسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد والقوات المسلحة، وأُسندت إليه أيضا مسؤولية برنامج الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي الإيراني.

ومع انضمام فرنسا وإيطاليا وألمانيا إلى قائمة الدول المؤيدة للعقوبات، من المرجح إقرار هذه الخطوة غدا الخميس.

ورغم سعي بعض الدول الأعضاء في الاتحاد في السابق إلى إدراج الحرس الثوري على القائمة، اتخذت دول أخرى بقيادة فرنسا موقفا أكثر حذرا.

وخشيت تلك الدول من أن يؤدي ذلك إلى قطع العلاقات تماما مع إيران، ما سيؤثر على البعثات الدبلوماسية، ويعرقل أيضا المفاوضات الرامية إلى إطلاق سراح مواطنين أوروبيين محتجزين في سجون إيرانية.

وتشعر باريس بقلق بالغ إزاء مصير اثنين من مواطنيها المقيمين حاليا في السفارة بطهران بعد إطلاق سراحهما من السجن العام الماضي.

وقوبلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحت إيران منذ ديسمبر كانون الأول بحملة قمع هي الأعنف التي تشنها السلطات منذ الثورة الإسلامية عام 1979، ما أثار تنديدا دوليا واسعا.

وقال دبلوماسيون آخرون مؤيدون للخطوة إن حجم الحملة الأمنية يستلزم من أوروبا توجيه رسالة سياسية قوية للغاية، نظرا لدور الحرس الثوري الإيراني في هذه الحملة، فضلا عن أنشطته الخارجية التي وصفوها بأنها ترقى إلى مستوى الأنشطة الإرهابية.

وقال أحد كبار دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي تعليقا على قرار الإدراج المحتمل “من الجيد تسمية الأشياء بأسمائها”.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)