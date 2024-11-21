فرنسا تبحث التداعيات القانونية لأمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو

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باريس (رويترز) – قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية يوم الخميس إن رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية.

وقال “إنها نقطة معقدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلق بشأنها اليوم”.

وأصدر قضاة في المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت وكذلك القيادي بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف أيضا باسم محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.