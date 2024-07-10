فرنسا تبدي قلقا عميقا إزاء تقارير عن ضربة إسرائيلية على مخيم نازحين في غزة

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باريس (رويترز) – قالت فرنسا يوم الأربعاء إنها تشعر بقلق عميق إزاء تقارير عن سقوط صاروخ إسرائيلي على مخيم في جنوب قطاع غزة كان يتجمع فيه مدنيون نازحون لمشاهدة مباراة لكرة القدم في إحدى المدارس.

كان مسؤولون بقطاع الصحة الفلسطيني قد قالوا إن 29 شخصا على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، قتلوا في الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على المنطقة القريبة من مدينة خان يونس يوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية “فرنسا تعبر عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عدة غارات جوية إسرائيلية على مدارس تؤوي نازحين في غزة، بما في ذلك مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ومدرسة مرتبطة بالبطريركية اللاتينية في القدس”.

وأضافت في بيان “من غير المقبول استهداف المدارس التي صارت تستخدم لإيواء مدنيين أجبروا على ترك منازلهم بسبب القتال”.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يراجع التقارير التي تفيد بإصابة مدنيين. وأضاف أن الحادث وقع عندما أصاب “بذخيرة دقيقة” مسلحا تابعا لحماس شارك في هجوم السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل واندلعت بعده الحرب على غزة.