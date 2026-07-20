The Swiss voice in the world since 1935
موجز شخصي

سجّل الدخول لإضافة مواضيع إلى موجزك.

سجل الآن
قائمة المفضلة

سجّل الدخول لإضافة مقالات إلى قائمتك المحفوظة.

سجل الآن
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

فرنسا تتوعد إيران بعواقب بعد احتجاز اثنين من مسؤولي سفارتها بطهران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

باريس 20 يوليو تموز (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الاثنين إن هناك عواقب ستترتب على احتجاز اثنين من مسؤولي السفارة الفرنسية في طهران لبضع ساعات من قبل أجهزة أمن إيرانية.

وأوضح بارو أن المسؤولين الفرنسيين احتُجزا دون سبب لعدة ساعات وخضعا للاستجواب والترهيب الجسدي قبل أن يُسمح لهما بالعودة إلى السفارة.

وكتب في منشور على منصة إكس “أبلغت وزير الخارجية الإيراني أن هذه الانتهاكات الجسيمة وغير المقبولة لسلامة موظفينا لن تمر دون عواقب”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية