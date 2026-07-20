فرنسا تتوعد إيران بعواقب بعد احتجاز اثنين من مسؤولي سفارتها بطهران

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باريس 20 يوليو تموز (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الاثنين إن هناك عواقب ستترتب على احتجاز اثنين من مسؤولي السفارة الفرنسية في طهران لبضع ساعات من قبل أجهزة أمن إيرانية.

وأوضح بارو أن المسؤولين الفرنسيين احتُجزا دون سبب لعدة ساعات وخضعا للاستجواب والترهيب الجسدي قبل أن يُسمح لهما بالعودة إلى السفارة.

وكتب في منشور على منصة إكس “أبلغت وزير الخارجية الإيراني أن هذه الانتهاكات الجسيمة وغير المقبولة لسلامة موظفينا لن تمر دون عواقب”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )