فرنسا تثني على التزام لبنان بضبط النفس

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برلين (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني يوم الخميس إنه يأمل في استمرار عدم التصعيد من جانب لبنان بعد أن قتلت إسرائيل أحد كبار قادة جماعة حزب الله في بيروت الشهر الماضي.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن سيجورني عبر في اجتماع مع نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن تقديره لما وصفه بأنه “ضبط النفس في هذه الفترة الصعبة” في المنطقة.

ونقلت الوكالة عن ميقاتي قوله بعد الاجتماع “في هذه الفترة الصعبة التي نمر بها لا يمكن إلا أن نتحلى بالصمت والصبر والصلاة”.