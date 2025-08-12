فرنسا تحث إسرائيل على “ضمان دخول آمن” للصحافيين الأجانب إلى غزة

أعربت فرنسا الثلاثاء عن أسفها “للثمن الباهظ الذي يدفعه الصحافيون” في غزة، داعية السلطات الإسرائيلية إلى “ضمان وصول آمن وبدون عوائق” للصحافيين الأجانب إلى القطاع المحاصر والمدمر.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو أن الصحافيين الأجانب “يجب أن يتمكنوا من العمل بحرية واستقلال لتوثيق واقع النزاع”.

ودان المتحدث الغارة الإسرائيلية التي تسببت بمقتل فريق من صحافيي قناة الجزيرة الإخبارية في قطاع غزة “أثناء تأدية مهمتهم الصحافية”، مشيرا إلى مقتل نحو مئتي صحافي في ضربات إسرائيلية منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023.

ومن الضحايا أنس الشريف، وهو من أبرز وجوه قناة الجزيرة التي تنقل ميدانيا الأحداث في غزة عبر تقديم تقارير يومية ضمن تغطية منتظمة، ووصفته إسرائيل بأنه “إرهابي”.

وفي ظل القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل وعدم السماح بدخول الصحافيين الأجانب الى غزة، تعتمد العديد من المؤسسات الإعلامية في جميع أنحاء العالم على التغطيات التي يوفرها مراسلون فلسطينيون.

وأحصت منظمة مراسلون بلا حدود في أوائل تموز/يوليو مقتل أكثر من 200 صحافي في غزة منذ بدء الحرب، بينهم العديد من مراسلي الجزيرة.

وأضاف المتحدث “تُجدد فرنسا التزامها بحرية الصحافة وحرية التعبير وحماية الصحافيين والعاملين في وسائل الاعلام” مضيفا “يجب عدم استهداف الصحافيين مطلقا”.

وذكّر بأنهم محميون بموجب القانون الإنساني الدولي، على غرار المدنيين.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أنه أعطى أوامره للجيش للسماح لمزيد من الصحافيين الأجانب بدخول قطاع غزة.

وبحسب رئيس الوزراء “هناك مشكلة في ضمان الأمن، ولكنني أعتقد أنه يمكن القيام بذلك بطريقة مسؤولة وحذرة لضمان السلامة”، مشيراً إلى أن التعليمات تم إصدارها “منذ يومين” بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

