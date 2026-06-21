فرنسا تحيي عيد الموسيقى رغم بلوغ الحرارة 41 درجة مئوية في بعض المناطق

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مضت فرنسا قدما بإحياء عيد الموسيقى الأحد رغم موجة الحرّ التي دفعتها لإعلان حالة الإنذار الأحمر ليوم الاثنين في نصف مناطق البلاد حيث سيُحظر استهلاك الكحول خلال الحدث السنوي بسبب القيظ.

وألغت عدة مدن الحفلات التي كانت مقررة للنسخة الخامسة والأربعين من عيد الموسيقى، الملتقى السنوي للفنانين الصغار والكبار في شوارع البلد وحاناته، فيما توقّعت خدمة الأرصاد الجوية الفرنسية أن تبلغ الحرارة 41 درجة مئوية في بعض المناطق الأحد.

تؤثر موجة الحر ومركزها فرنسا، على جنوب بريطانيا وإسبانيا والبرتغال أيضا.

وقرّرت بلديّات كل من باريس وليون (الوسط الشرقي) وستراسبورغ (الشرق)، الإبقاء على الحدث، وذلك حرصا على “تنظيمه والإشراف عليه بدلا من التعامل مع تداعياته”، على ما قال رئيس بلدية العاصمة إيمانويل غريغوار.

إلا أن متحف اللوفر في باريس أعلن إلغاء حفل موسيقي مجاني كان من المقرر بأن يقام تحت هرمه الزجاجي بسبب الحر.

وأعلنت مديرية الشرطة في باريس نشر 4800 شرطي ودركي و2500 مسعف، في العاصمة ومحيطها. وحظرت المسيرات على “الرصيف المنخفض” من نهر السين تجنّبا “لخطر الوقوع في النهر”.

وحذّر مسؤولون من مخاطر على صلة بالسباحة بعد غرق أربعة فتيان في فرنسا السبت.

وبغية تجنّب قدر المستطاع الوعكات الصحية وأعمال الإخلال بالنظام العام، حُظر استهلاك الكحول في محيط الطرقات العامة والشوارع والأماكن العامة في المناطق المشمولة بإنذار أحمر (أعلى درجات التنبيه من موجات الحرّ) وأخرى تخضع لإنذار برتقالي.

وفي المجموع، تطال التنبيهات الحمراء الأحد عددا قياسيا من الأقاليم الفرنسية بلغ 35 (ثلث عددها الإجمالي). وأعلنت حالة الإنذار البرتقالي في 45 إقليما آخر. ويعيش حوالى 53 مليون شخص في المناطق التي تطالها الإنذارات الحمراء والبرتقالية.

يتوقع بأن يزداد الوضع سوءا إذ أعلنت الحكومة بأن الإنذار الأحمر سيشمل نصف مناطق فرنسا الاثنين. وسيشمل الإنذار الأعلى درجة من الحر 49 من أقاليم البر الرئيسي الفرنسي الـ96 أو مناطقه الإدارية بينما سيشمل الإنذار البرتقالي 40 إقليما آخر، بحسب “ميتيو فرانس”.

– إجراءات في إسبانيا –

وصدرت “توجيهات” تقضي بعدم بيع مشروبات كحولية في الفعاليات المنظّمة من الدولة، وفق ما أعلنت الحكومة التي أنشأت خلّية أزمة بين الوزارات لهذا الغرض.

وذكّرت وزيرة الصحة ستيفاني ريست في تصريحات لصحيفة “لو باريزيان” بأن “شرب الكحول غير موصى به في الحرّ”، وذلك بناء على دراسات علمية “إذ إن الكحول يبطل مفعول هرمون يحفظ المياه في الجسم، فيتعرّض المرء لمزيد من الجفاف”.

وحضّت الحكومة على الحدّ من استهلاك المشروبات الكحولية، لكنها تركت القرار النهائي بأيدي المنظمين المحليين للحدث.

ووصفت هيلي انفانت (21 عاما) القرار بأنه “أمر جيّد”، معتبرة أن تأثير الكحول قد يكون أكثر قوّة بسبب الحرّ.

أما نيكولا بيلك (48 عاما) فرأى أن هذا التدبير “لن يكون له أي أثر”، لافتا إلى أن “كلا يفعل ما يحلو له”.

ومنذ العام 1982، تقام سنويا فعاليات عيد الموسيقى المجانية والمنفتحة على كلّ الأنماط الموسيقية في الحادي والعشرين من حزيران/يونيو تزامنا مع الانقلاب الصيفي. وتتيح للحانات استقطاب مزيد من الزبائن.

والعام الماضي، شارك في فعاليات الحدث نحو مليوني شخص في باريس وحدها.

وحضّ الرئيس إيمانويل ماكرون عبر “إكس” السكان “للاهتمام بغيرهم”، خصوصا المسنّين والأطفال والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم أو الأكثر ضعفا.

ومن المقرر بأن يتم إغلاق 845 مدرسة في فرنسا الاثنين بسبب الحر بينما عدّلت 1800 مدرسة أخرى ساعات الدوام للتأقلم مع حالة الطقس.

في إسبانيا، أُعلنت حالة الإنذار البرتقالي في 13 من مناطق البلاد الـ17 الأحد بينما أُعلن الإنذار الأحمر في إقليم الباسك المحاذي لفرنسا.

وأُلغي عرض مباراة إسبانيا ضد السعودية ضمن مباريات كأس العالم لكرة القدم علنا في مدريد بعدما توقّعت هيئة الأرصاد الوطنية بأن تصل الحرارة إلى 40 درجة مئوية في العاصمة.

وأعلنت هيئة الأرصاد البرتغالية الإنذار البرتقالي في ثلاث مناطق داخلية، محذّرة من أن الحرارة ستصل إلى 42 درجة مئوية.

وفي بريطانيا، وسّع مكتب الأرصاد الجويّة التحذير من الحرارة الشديدة ليشمل إنذار باللون البرتقالي معظم مناطق انكلترا بين الاثنين والخميس، متوقعا بأن تصل الحرارة في بعض المناطق إلى 37 درجة مئوية.

وبحسب العلماء، يجعل التغيّر المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية الظواهر المناخية القصوى، ومنها موجات الحرّ، أكثر شدّة وتواترا.

بور-جري/م ن-لين/جك