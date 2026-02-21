فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى ردٍّ “موحد” على رسوم ترامب الجديدة

دعا الوزير الفرنسي المكلّف شؤون التجارة الخارجية نيكولا فوريسييه السبت، الاتحاد الأوروبي إلى رد “موحد” على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وقال فوريسييه في رسالة تلقّت وكالة فرانس برس نسخة منها “إن تبني نهج موحد من جانب الاتحاد الأوروبي سيكون ضروريا”.

وقّع ترامب الجمعة أمرا تنفيذيا يسري مفعوله اعتبارا من 24 شباط/فبراير ولمدة 150 يوما، يفرض بموجبه رسوما جمركية “عالمية” بنسبة 10%، وأعلن نيته رفعها إلى 15% خلال خطاب لاحق السبت.

واستثنى من هذه الرسوم قطاعات قليلة بينها الأدوية والسلع التي تدخل الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ورد ترامب بفرض هذه الرسوم على قرار للمحكمة العليا قضى بأن الرئيس تجاوز صلاحياته واستغل سلطات اقتصادية طارئة لفرض رسوم جمركية قدمها على أنها “متبادلة”.

وفي مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز السبت، أعلن فوريسييه تأييده لفرض الاتحاد الأوروبي اجراءات انتقامية.

وتجري فرنسا وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي حاليا دراسة معمقة لتداعيات قرار المحكمة العليا الأميركية.

وقالت الوزارة “نحن على اتصال وثيق بالمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء لتحليل القرار وتقييم تبعاته”.

