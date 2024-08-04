فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران ولبنان بسبب خطر التصعيد العسكري

reuters_tickers

2دقائق

باريس (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الفرنسية يوم الأحد في توصيتين منفصلتين بشأن السفر إن فرنسا دعت رعاياها إلى مغادرة إيران ولبنان بسبب خطر التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

وأوصت الوزارة الفرنسيين المقيمين في إيران بمغادرتها مؤقتا نظرا لخطر إغلاق المجال الجوي للجمهورية الإسلامية. وحثت الوزارة يوم الجمعة الفرنسيين على عدم السفر إلى إيران.

ودعت وزارة الخارجية الفرنسية الرعايا في لبنان، وخاصة أولئك المسافرين في رحلات ترفيهية هناك، إلى اغتنام فرصة استمرار الرحلات الجوية حتى الآن للمغادرة.

وقالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) يومالسبت إنها وشركة ترانسافيا التابعة لها ستمددان تعليق رحلاتهما بين باريس وبيروت حتى السادس من أغسطس آب على الأقل مع احتدام التوتر بالمنطقة.

واحتدم التوتر بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في طهران يوم الأربعاء غداة غارة إسرائيلية على بيروت أسفرت عن مقتل فؤاد شكر القائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبنانية.

وعبر وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلقهما إزاء تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط خلال اتصال هاتفي يومالسبت.