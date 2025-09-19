The Swiss voice in the world since 1935
فرنسا ترحب باعتقال مشتبه به في هجوم على مطعم يهودي في باريس عام 1982

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

باريس (رويترز) – رحبت فرنسا يوم الجمعة بنبأ اعتقال السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية لمشتبه به في هجوم وقع على مطعم يهودي في باريس قبل 43 عاما، والذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 20 آخرين على الأقل.

وذكر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على منصة إكس أن عملية الاعتقال أصبحت ممكنة بفضل قرار الرئيس إيمانويل ماكرون الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة يوم الاثنين المقبل “مما مكننا من طلب تسليمه”.

ورحب ماكرون بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، مضيفا “نعمل معا من أجل عملية تسليم سريعة”.

وكان الهجوم بالقنابل والرصاص على مطعم جو جولدنبرج في قلب الحي اليهودي في منطقة لو ماريه في أغسطس آب 1982 هو أكثر الهجمات بدافع معاداة السامية دموية في فرنسا في ذلك الوقت منذ الحرب العالمية الثانية.

ووقع الهجوم في خضم موجة عنف شارك فيها مسلحون فلسطينيون وبدأت في سبعينيات القرن الماضي. ولم تُعقد في السابق أي محاكمة تتعلق بهذه القضية.

وبالإضافة إلى فرنسا، من المتوقع أن تعترف نحو عشر دول من بينها أستراليا وبلجيكا وبريطانيا وكندا رسميا بدولة فلسطينية يوم الاثنين، قبل الاجتماع السنوي للقادة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال بارو “لا شيء يمكن أن يغير عزم فرنسا على اتخاذ إجراءات ضد الإرهاب ومعاداة السامية”.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية عديدة نقلا عن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أن الشرطة الدولية (الإنتربول) أبلغته باعتقال محمود خضر عبد عدرا، المعروف باسم هشام حرب، من قبل السلطات الفلسطينية.

وفي تموز يوليو، أمر قضاة فرنسيون بمحاكمة ستة أشخاص من بينهم حرب في محكمة خاصة بالإرهاب بسبب الهجوم.

(تغطية صحفية دومينيك فيدالون – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)

