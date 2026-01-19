فرنسا ترسل حوالي 400 طن من المساعدات الغذائية إلى غزة

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن سفينة حاويات تحمل 383 طنا من المساعدات الغذائية غادرت الأحد ميناء لوهافر الفرنسي متجهة إلى غزة.

وذكرت الوزارة في بيان أن هذه المساعدات تهدف إلى “تحسين صحة أكثر من 42 ألف طفل في غزة تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين ويعانون من سوء التغذية”.

وتتكون المساعدات من مكملات غذائية تنتجها شركة “نوتريسيت” ومقرها في منطقة النورماندي، وسيتم إعطاؤها بمعدل “جرعة واحدة يوميا لمدة ستة أشهر… للوقاية من سوء التغذية الحاد”، بحسب ما أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية باسكال كونفافرو من لوهافر (غرب).

وستصل سفينة الحاويات إلى ميناء بورسعيد في مصر في غضون عشرة أيام تقريبا، ومن ثم سيتولى برنامج الأغذية العالمي نقل المساعدات الغذائية إلى غزة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منصة إكس “فرنسا تحشد كل جهودها لدعم شعب غزة”.

وذكّرت الخارجية الفرنسية أنه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قدمت فرنسا “أكثر من 1300 طنّ من المساعدات الإنسانية للمدنيين”.

وأكدت الوزارة في بيانها ضرورة “إزالة إسرائيل كل العقبات لتتمكن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من تقديم المساعدات الإنسانية بشكل مستقل ونزيه في كل أنحاء قطاع غزة”.

