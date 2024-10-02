فرنسا ترسل موارد عسكرية إلى الشرق الأوسط وتدعو مجلس الأمن للاجتماع يوم الأربعاء

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(رويترز) – قالت فرنسا يوم الأربعاء إنها سترسل موارد عسكرية إضافية إلى الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني ودعت لعقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق يوم الأربعاء بعد أن أطلقت طهران وابلا من الصواريخ على إسرائيل.

وقالت إيران في وقت مبكر من يوم الأربعاء إن هجومها الصاروخي على إسرائيل انتهى ما لم يحدث مزيد من الاستفزازات، بينما توعدت إسرائيل والولايات المتحدة بالرد على تصعيد طهران مع تصاعد المخاوف من حرب أوسع نطاقا.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان ليلة الأربعاء بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمناقشة التصعيد الإقليمي “التزاما بأمن إسرائيل، حشدت فرنسا اليوم مواردها العسكرية في الشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني”.

وأضافت “كما كرر رئيس الدولة مطالبة فرنسا لجماعة حزب الله بوقف أعمالها الإرهابية ضد إسرائيل وسكانها”.

ولم يتطرق البيان لتفاصيل عن الموارد العسكرية الفرنسية الإضافية التي تم إرسالها إلى المنطقة ولم يتسن الاتصال بوزارة الدفاع الفرنسية للتعليق.

وقالت وزارة الخارجية إن وزير الخارجية جان نويل بارو تحدث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن لتنسيق الجهود الدبلوماسية.

وحاولت باريس وواشنطن الأسبوع الماضي التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في لبنان قبل ساعات فقط من شن إسرائيل ضربات جوية أسفرت عن مقتل الأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصر الله.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها دعت لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط عصر يوم الأربعاء.

وقالت الرئاسة الفرنسية إنها ستنظم قريبا مؤتمرا لدعم لبنان وطلبت من وزير الخارجية التوجه إلى المنطقة لدعم الجهود الدبلوماسية لخفض التوترات.

وأضافت الرئاسة “عناية من رئيس الدولة بأمن مواطنينا في لبنان والشرق الأوسط وحمايتهم، طلب اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساندتهم، وإذا لزم الأمر، تتدخل لإجلائهم”.

ونشرت فرنسا يوم الاثنين حاملة طائرات هليكوبتر في المنطقة لتضع نفسها في حالة صدور أمر إجلاء.