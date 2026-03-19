فرنسا ترفع قيمة مساعداتها الإنسانية إلى المثلين في لبنان

باريس 19 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الخميس إن باريس سترفع قيمة مساعداتها الإنسانية إلى المثلين في لبنان لتصل إلى 17 مليون يورو (19.70 مليون دولار) في وقت يواجه فيه لبنان حملة عسكرية إسرائيلية على أراضيه.

وأعلن بارو ذلك على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي في أثناء زيارته لبيروت، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وجماعة حزب الله.

وقال المبعوث الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف ‌لودريان أمس الأربعاء إن من غير المعقول توقع قيام الحكومة اللبنانية بنزع سلاح جماعة حزب الله المدعومة من إيران في الوقت الذي تتعرض فيه البلاد للقصف من قبل إسرائيل.

وذكرت مصادر مطلعة أن إسرائيل رفضت عرضا من بيروت لإجراء محادثات مباشرة ⁠معتبرة إياه غير كاف ومتأخرا جدا من حكومة تشاركها هدف نزع سلاح حزب الله لكنها في الوقت نفسه تخشى أن يؤدي أي تحرك ضد الجماعة إلى اندلاع حرب أهلية.

(الدولار = 0.8629 يورو)

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)