فرنسا تستدعي سفير إسرائيل على خلفية معاملة ركاب أسطول الصمود

باريس 20 مايو أيار (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الاربعاء إنه استدعى السفير الإسرائيلي في باريس ردا على مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير يظهر فيه وهو يستفز نشطاء أسطول الصمود المحتجزين.

وذكر بارو في منشور على منصة إكس “تصرفات السيد بن جفير تجاه ركاب أسطول الصمود العالمي، التي ندد بها زملاؤه في الحكومة الإسرائيلية، غير مقبولة”.

وأضاف بارو أن المواطنين الفرنسيين تجب معاملتهم باحترام وإطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن، لكنه أشار إلى أنه يعارض نهج الأسطول.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)