فرنسا تستضيف قمة عن الذكاء الاصطناعي في شباط/فبراير

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أعلن قصر الإليزيه أنّ قمة الذكاء الاصطناعي التي ستُقام في فرنسا يومي 10 و11 شباط/فبراير، ستتمحور على التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي وإتاحته وإدارته عالميا.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أشار على هامش قمة مجموعة العشرين في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، إلى دعوة ألف من رؤساء الدول وقادة الأعمال ومراكز الأبحاث والمنظمات غير حكومية ومعاهد بحثية وفنانين، بينهم دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي سبق أن أكد حضوره.

ويهدف هذا الحدث إلى وضع فرنسا وأوروبا على الخارطة العالمية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز المعرفة بالمسائل المرتبطة بهذه التكنولوجيا للعامة.

وستتركز المناقشات على ثلاثة أهداف رئيسية، هي تطوير ذكاء اصطناعي أكثر استدامة وتصب في خدمة المصلحة العامة، واعتماد حوكمة عالمية أكثر شمولا، بحسب الإليزيه.

وستنظَّم فعاليات علمية تجمع باحثين واقتصاديين في باريس قبل القمة يومَي 6 و7 شباط/فبراير، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية في 8 و9 شباط/فبراير.

وستُعقَد القمة في القصر الكبير حيث يستضيف ماكرون في 10 شباط/فبراير رؤساء الدول والشخصيات البارزة.

وأوضح الإليزيه أن الرئيس الفرنسي سيستقبل اعتبارا من 6 كانون الأول/ديسمبر، مجموعة من رجال الأعمال والأكاديميين الأميركيين خلال اجتماع تحضيري يهدف إلى تسليط الضوء على الرؤية الفرنسية للذكاء الاصطناعي.

داكس/رك/الح