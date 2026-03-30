فرنسا تسعى لاجتماع طارئ للأمم المتحدة بعد مقتل جندي بحفظ السلام في لبنان

باريس 30 مارس آذار (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الاثنين إنه طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في أعقاب “الحوادث الخطيرة للغاية” التي استهدفت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، والتي أسفرت عن مقتل مواطن إندونيسي.

وقال بارو “إن مثل هذه الهجمات قرب مواقع حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة غير مقبولة وغير مبررة”، مضيفا أن فرنسا تطالب “بإجراء تحقيق شامل في ملابسات هذه المآسي”.

وكان جندي حفظ السلام الإندونيسي أول قتيل من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، المعروفة باسم اليونيفيل، في الحرب الجديدة التي اندلعت بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية في الثاني من مارس آذار.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير حسن عمار)