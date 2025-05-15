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فرنسا تشكو إيران أمام محكمة العدل الدولية بسبب احتجاز مواطنين

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باريس (رويترز) – قال كريستوف لوموان المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس سترفع دعوى قضائية على إيران أمام محكمة العدل الدولية يوم الجمعة بتهمة انتهاك الحق في الحماية القنصلية.

والمواطنان الفرنسيان هما جاك باريس وسيسيل كولر اللذان تربطهما علاقة عاطفية والمحتجزان منذ مايو أيار 2022. وتتهم فرنسا إيران باحتجازهما في ظروف أشبه بالتعذيب في سجن إيفين بطهران، وعدم توفير الحماية القنصلية اللازمة لهما.

وينفي المسؤولون الإيرانيون هذه الاتهامات.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني تسجيلا مصورا في وقت لاحق لإلقاء القبض عليهما، يظهران فيه وهما يعترفان على ما يبدو بالعمل لصالح أجهزة المخابرات الفرنسية، وهو ما نفته باريس نفيا قاطعا.

وشدد المسؤولون الفرنسيون لهجتهم تجاه إيران، لا سيما فيما يتعلق بتطور برنامجها النووي وأنشطتها الإقليمية واحتجازها مواطنين أوروبيين.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية