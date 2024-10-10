فرنسا تطلب توضيحات من إسرائيل بعد استهداف قوات اليونيفيل في لبنان

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باريس (رويترز) – قالت فرنسا يوم الخميس إنها تنتظر توضيحات من إسرائيل بشأن استهداف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وإن ضمان سلامة قوات اليونيفيل يمثل التزاما.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان “تعبر فرنسا عن قلقها الشديد بعد إطلاق إسرائيل النار على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وتندد بأي هجوم على أمن اليونيفيل”، مضيفة أنه لم يصب أحد من جنودها في اليونيفيل البالغ عددهم 700.

وأضافت الوزارة “ننتظر توضيحات من السلطات الإسرائيلية. حماية قوات حفظ السلام التزام ينطبق على جميع الأطراف في أي صراع”.