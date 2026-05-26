فرنسا تطلق عملة استثمارية من الذهب الصافي

تطلق مؤسّسة باريس للنقد “مونيه دو باري” التي تنتج العملات المعدنية الفرنسية منذ أكثر من ألف عام، الثلاثاء قطعة نقدية جديدة تعرف بـ”ماريان الذهبية”، وهي عملة استثمارية من الذهب الصافي تعرف بالسبائك النقدية.

والعملة الجديدة التي تحمل على أحد وجهيها شخصية “ماريان”، رمز الجمهورية الفرنسية، وعلى الوجه الآخر خارطة الأراضي الفرنسية، ستكون متوافرة بأربعة أحجام، جميعها من الذهب الصافي بنقاء 999 جزءا من الألف، وبأوزان تتراوح بين الأونصة الذهبية (31,1 غ) وعُشر الأونصة (3,11 غ).

ويبلغ سعر أونصة الذهب حاليا حوالى 4500 دولار، أي أدنى بقليل من 3900 يورو.

شهدت قيمة هذا المعدن ارتفاعا حادا بنسبة 65% خلال العام 2025 مسجلة في نهاية كانون الثاني/يناير 2026 مستوى تاريخيا قارب 5600 دولار للأونصة، مدفوعة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة.

وستقوم مؤسسة باريس للنقد بسك هذه العملات الجديدة في مقرها منذ 1775 الواقع في قلب العاصمة، على ضفاف نهر السين.

ويمكن لحاملي هذه العملة أن يحتفظوا بها ماديا او اختيار الصيغة الرقميّة، على أن تتولى المؤسسة في هذه الحالة الحفاظ على الذهب بشكل آمن.

وتبدأ عملية تسويق عملات “ماريان” و”ماريان الإلكترونية” الثلاثاء عبر الإنترنت لعملاء المؤسسة من هواة جمع منتجاتها من الميلاديات والعملات التذكارية، على أن تُفتح المبيعات للعامة اعتباراً من 16 حزيران/يونيو. وسيتم تسويق التشكيلة الكاملة عبر الإنترنت بأسعار تحدَّد بناء على سعر الذهب في لحظة الشراء.

وثمة عدة عملات استثمارية من الذهب عبر العالم، أشهرها “كروغيراند” الجنوب إفريقية و”مايبل ليف” الكندية.

