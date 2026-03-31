فرنسا تعبر عن “الدهشة” من انتقاد ترامب حظر الرحلات الجوية العسكرية الأمريكية

باريس 31 مارس آذار (رويترز) – عبرت فرنسا عن “الدهشة” من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي انتقد عدم سماح باريس للطائرات المتجهة إلى إسرائيل بالتحليق فوق أراضيها، مؤكدة أن هذا هو موقفها الرسمي منذ بداية الحرب على إيران.

وقال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “نحن مندهشون من هذا المنشور. لم تغير فرنسا موقفها منذ اليوم الأول (للصراع) ونؤكد هذا القرار”.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال أن فرنسا “لم تكن متعاونة مطلقا” وأن الولايات المتحدة “ستتذكر” ذلك.

وقال الجيش الفرنسي في الخامس من مارس آذار إن فرنسا لن تسمح للطائرات الأمريكية باستخدام القواعد الفرنسية إذا شاركت في هجمات على إيران لكنها ستسمح بذلك “بشكل مؤقت” إذا كانت لدعم الدفاع عن حلفاء فرنسا في المنطقة.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية)