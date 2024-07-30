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فرنسا تعترف بمخطط المغرب بخصوص الصحراء الغربية كأساس وحيد للتوصل إلى حل سياسي

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باريس (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة يوم الثلاثاء إن فرنسا ستعترف بمخطط المغرب بخصوص الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية كأساس وحيد لحل دائم للقضية.

وأضاف ماكرون في رسالة لعاهل المغرب الملك محمد السادس في العيد الوطني للمغرب “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية”.

وذكر “دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”، مضيفا أن هذا المخطط “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل مستدام ومتفاوض بشأنه طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

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