فرنسا تعتزم دعوة وزراء مالية مجموعة السبع لاجتماع الأسبوع المقبل

afp_tickers

2دقائق

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور الأربعاء أن فرنسا تعتزم الدعوة إلى اجتماع لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع في بداية الأسبوع المقبل.

وقال ليسكور لإذاعة فرانس إنفو “لقد تحدثت مع عدد منهم، بمن فيهم سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأميركي. واتفقنا على عقد اجتماع في بداية الأسبوع المقبل بالتأكيد”، مشيرا إلى أنه “على اتصال وثيق” مع نظرائه.

وأضاف “نريد أن يمر أسبوع، لنرى كيف يتطور النزاع، وكيف تتطور الأسواق”.

وتابع الوزير الفرنسي “في ظل نزاع إقليمي حاليا ولكنه ذو تداعيات عالمية، من الواضح أننا بحاجة إلى التنسيق”.

تترأس فرنسا هذا العام مجموعة السبع التي تضم معها الولايات المتحدة واليابان وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا. وقد عُقد أول اجتماع للجنة المالية للمجموعة برئاسة فرنسا عبر الفيديو في 27 كانون الثاني/يناير.

تسببت الحرب في الشرق الأوسط في انخفاض حاد في البورصات خلال الأيام الأخيرة، لا سيما في أوروبا وآسيا. فمنذ بداية الأسبوع، خسر مؤشر “كاك 40” الفرنسي أكثر من 5%، وخسر نظيره الألماني “داكس” قرابة 6%، وخسر مؤشر “فوتسي 100” اللندني نحو 4%.

يشعر المستثمرون بالقلق إزاء الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات، بسبب الاضطرابات في الإمدادات عبر مضيق هرمز الذي يمر منه نحو 20% من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

سلب/ح س/ص ك