The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

فرنسا تعتزم محاكمة قبطان سفينة تابعة للأسطول الشبح الروسي تم اعتراضها السبت

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

أعلن مدع عام فرنسي الخميس أنه ستتم محاكمة قبطان ناقلة نفط تابعة للأسطول الشبح الروسي تم اعتراضها السبت قبالة سواحل فرنسا، بتهمة “رفض الامتثال للأوامر”، في رسالة حزم لموسكو التي تستخدم هذه السفن للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على صادراتها النفطية منذ بدء هجومها العسكري على أوكرانيا.

واعترضت وحدات كوماندوس تابعة للبحرية الفرنسية السبت ناقلة النفط “بوراكاي” التي كانت قادمة من روسيا ومتوجهة إلى الهند وهي تنقل “حمولة كبيرة من النفط”، بحسب السلطات القضائية الفرنسية.

وأوضح المدعي العام في بريست بغرب فرنسا في بيان أن “العملية التي تستند إلى المادة 110 من اتفاقية مونتيغو باي الدولية، كانت مدفوعة بالتناقضات التي أظهرتها ناقلة النفط بشأن جنسيتها” مضيفا أن “التحقيق الذي أجرته البحرية الوطنية خلص إلى عدم وجود علم” للسفينة.

وقال إن قبطان السفينة الصيني الجنسية سيحاكم بتهمة “رفض الامتثال للأوامر”، من غير أن يوضح ما إذا كان القبطان يحتفظ بحرية التحرك وإن كانت السفينة ستتمكن من مواصلة طريقها.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس الأوروبيين إلى تنظيم صفوفهم “بالتنسيق الوثيق” مع حلف شمال الأطلسي “لزيادة الضغط” على الأسطول الشبح الروسي الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط بالالتفاف على العقوبات الغربية.

وقال ماكرون في افتتاح قمة الجماعة السياسية الأوروبية في كوبنهاغن “من المهم للغاية زيادة الضغط على الأسطول الشبح لأن ذلك يخفض بشكل واضح قدرة روسيا على تمويل مجهود الحرب”.

وغيرت الناقلة اسمها وعلمها عدة مرات مع تسجيلات متتالية في الغابون وجزر مارشال ومنغوليا وفق موقع “اوبن سانكشنز”.

كما يُشتبه في ضلوعها في طلعات غامضة لطائرات بدون طيار في الآونة الأخيرة فوق دول أوروبية، ما أدى إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية في الدنمارك، وفقا لموقع “ذا ماريتايم إكزكوتف” المتخصص والذي يقول إن السفينة قد تكون استخدمت “منصة إطلاق” أو “للتمويه”.

فل/دص/لين

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
5 إعجاب
44 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
38 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية