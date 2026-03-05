فرنسا تعزز الدعم العسكري للبنان وتدعو حزب الله وإسرائيل لوقف الهجمات

باريس 5 مارس آذار (رويترز) – قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إن فرنسا ستعزز تعاونها مع القوات المسلحة اللبنانية وستزودها بمركبات نقل مدرعة بالإضافة إلى الدعم العملياتي واللوجستي، في الوقت الذي استُدرج فيه لبنان إلى الحرب في الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال ماكرون في منشور على منصة إكس “يجب بذل كل جهد ممكن لمنع هذا البلد، القريب من فرنسا، من الانجرار إلى الحرب مرة أخرى”.

وأضاف “في هذه اللحظة التي تنطوي على خطر كبير، أدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى عدم توسيع نطاق الحرب لتشمل لبنان. وأدعو القادة الإيرانيين إلى عدم توريط لبنان أكثر في حرب لا علاقة له بها”.

وذكر بيان منفصل صادر عن الرئاسة اللبنانية أنه بعد لقاء مع رئيس أركان الجيش الفرنسي في بيروت، طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون من الرئيس الفرنسي ماكرون التدخل “لعدم استهداف الضاحية الجنوبية من بيروت بعد التهديدات التي وجهت إلى سكانها من قبل القيادة العسكرية الإسرائيلية ودعوتهم إلى إخلائها”.

وصرّحت فرنسا بأنها تسعى لمنع التصعيد في المنطقة، واتخذت خطوات لحماية مواقعها في خضم الصراع الأوسع نطاقا بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وقال ماكرون “يجب على حزب الله أن يوقف إطلاق النار على إسرائيل فورا. ويجب على إسرائيل الامتناع عن أي تدخل بري أو عملية واسعة النطاق على الأراضي اللبنانية”.

(إعداد أيمن سعد مسلم وأميرة زهران للنشرة العربية)