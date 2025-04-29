فرنسا تقترح فرض “رسوم تشغيلية” على الطرود الصغيرة الواردة إلى أوروبا

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اقترحت فرنسا فرض “رسوم تشغيلية” على الطرود الصغيرة الواردة إلى أوروبا اعتبارا من العام 2026 لتمويل العمليات الرامية إلى احتواء تدفّق الطرود المنخفضة القيمة من الصين، بحسب ما أعلن أعضاء في الحكومة من مطار رواسي-شارل-ديغول.

وتقضي الفكرة “بجعل جهات الاستيراد والمنصّات هي التي تدفع عوضا عن المستهلكين مبلغا بسيطا يفرض على الطرود”، بحسب ما قالت وزيرة الحسابات العامة أميلي دو مونشالان، مشيرة إلى “بضعة يوروهات” عن الطرد الواحد.

وكشف مكتب الوزيرة لوكالة فرانس برس “استباقا لإصلاح الاتحاد الجمركي في 2028، تقترح فرنسا أن تفرض بسرعة على الصعيد الأوروبي آلية رسوم تشغيلية على كلّ طرد صغير وارد إلى أوروبا”.

وتطبّق هذه الضريبة اعتبارا من 2026 وحتّى 2028، وهو التاريخ الذي سيتسنّى فيه للاتحاد الأوروبي وقف العمل بالإعفاء الجمركي الذي يشمل الطرود التي لا تتخطّى قيمتها 150 يورو والواردة من بلدان خارج التكتّل.

وجاء هذا الإعلان في إطار زيارة قام بها لمطار رواسي وزير الاقتصاد والمال إيريك لومبار ووزيرة الحسابات العامة أميلي دو مونشالان ووزيرة التجارة فيرونيك لوفاجي ووزيرة الذكاء الاصطناعي والمجال الرقمي كلارا شاباز لمناقشة شؤون “التنظيم” و”أمن منصّات التجارة الإلكترونية”.

وتخضع منصّة التجارة الإلكترونية الصينية “شي إن” التي مقرّها في سنغافورة لتحقيق من المفوضية الأوروبية التي تشتبه في أنها لا تبذل جهودا كافية للحد من السلع التي لا تمتثل للمعايير الأوروبية.

ويطال تحقيق مماثل موقع “تيمو” الصيني.

والعام 2024، تلقّت السوق الأوروبية حوالى 4,6 مليارات طرد لا تتخطّى قيمة كل منها 150 يورو، أي ما يعادل 145 في كلّ ثانية، كان 91 % منها يأتي من الصين.

وتسلمت فرنسا وحدها 800 مليون طرد قيمته دون 150 يورو العام الماضي (من أصل 1,5 مليار طرد).

جل-ماك-فمب/م ن/ب ق