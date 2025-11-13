فرنسا تكرم ذكرى 132 ضحية بعد عقد على مذبحة 13 تشرين الثاني/نوفمبر

يحيي الفرنسيون الخميس الذكرى العاشرة للاعتداءات التي نفذها إسلاميون متطرفون في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، مع تدشين حديقة في باريس مخصصة لذكرى ضحايا المذبحة التي أوقعت 132 قتيلا وأكثر من 350 جريحا في العاصمة وضواحيها، بانتظار إنشاء متحف للذاكرة.

يذكر الفرنسيون بذعر تلك الليلة من خريف العام 2015، قرابة الساعة التاسعة والثلث ليلا، حين فجر ثلاثة انتحاريين أحزمتهم الناسفة قرب ملعب “ستاد دو فرانس” في الضاحية الشمالية للعاصمة، فيما كانت تجري مباراة كرة قدم بين فرنسا وألمانيا. أسفر ذلك عن مقتل سائق حافلة.

بعد ذلك بقليل، فتح مسلحون النار على حانات ومطاعم في أحياء تنبض بالحياة في باريس.

وعند العاشرة إلا ثلثا، هاجم مسلحون صالة باتاكلان حيث كانت فرقة الهارد الروك الأميركية “إيغلز أوف ديث ميتل” تقدّم عرضا.

سقط الضحايا الأوَل على الرصيف، ثم فتح المهاجمون النار داخل الصالة على مدى حوالى ثلاث ساعات.

أسفرت تلك العمليات الدامية في باريس وضاحيتها عن مقتل 130 شخصا، من بينهم تسعون في صالة باتاكلان، وإصابة أكثر من 350 بجروح. وبعد ذلك، كان ما جرى أصعب من الاحتمال على شخصين ناجيين من هجوم باتاكلان، فانتحرا.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية تلك الهجمات المروّعة.

– إضاءة برج إيفل –

وتحل الذكرى العاشرة لهذا اليوم الأسود في ظل خطر إرهابي “لا يزال مرتفعا”، على ما حذر وزير الداخلية لوران نونيز الخميس عبر قناة “بي إف إم تي في” وإذاعة مونتي كارلو، مشيرا إلى إحباط “ستة اعتداءات” منذ مطلع العام.

وقال أرتور دينوفو الناجي من مذبحة باتاكلان ورئيس جمعية “لايف فور باريس” (الحياة لباريس) الخميس لإذاعة مونتي كارلو إن “الهدف … هو أن نقول +لنقف جميعنا معا+ … لنكرم بالطبع قتلانا، إنما أيضا قوة جمهوريتنا وثقافتنا” مؤكدا أن “الإرهابيين لم ينتصروا في ذلك المساء”.

واختارت الجمعية التي تضم الناجين من الهجمات، تاريخ الذكرى لحلّ نفسها رسميا حتى “لا نبقى في دور الضحية”، على ما أوضح دينوفو.

وتُستعاد الخميس أحداث تلك الليلة الرهيبة. ومن المقرر أن يزور الرئيس إيمانويل ماكرون كل تلك المواقع.

فعند الحادية عشرة والنصف صباحا (11,30 ت غ) استعيدت ذكرى مانويل دياس، أول الضحايا، والجرحى الذين أصيبوا في “ستاد دو فرانس”.

وستقام في باريس مراسم في كل موقع، وستنقل محطات التلفزيون المراسم من ساحة الجمهورية، حيث دعت بلدية باريس السكان إلى إحياء الذكرى “بشمعة أو وردة أو كلمة”.

وتُدشّن في المساء حديقة تكريما لضحايا الثالث عشر من تشرين الثاني/نوفمبر في العاصمة، فيما يُضاء برج إيفل بألوان العلم الفرنسي مع هبوط الليل.

وفي حديث لوكالة فرانس برس، قال الرئيس السابق فرنسوا هولاند الذي وقعت الهجمات في عهده “هذا واجبنا تجاههم (الضحايا)، ألا ننسى شيئا”.

– سنة سوداء –

وذكّر هولاند بالكلمات التي قالها عام 2015 عند انطلاق محاكمات المتورطين “أنتم أفراد ارتكبتم ما لا يمكن إصلاحه، أما نحن، فنحن الديموقراطية، وهي التي ستنتصر في النهاية”.

ولم يمثل أمام المحكمة سوى صلاح عبد السلام، الوحيد الذي بقي على قيد الحياة من المهاجمين، وحُكم عليه في العام 2022 بالسجن المؤبد. أما رفاقه ففجروا أنفسهم أو قُتلوا برصاص قوات الأمن.

جاءت هجمات الثالث عشر من تشرين الثاني/نوفمبر لتختتم سنة طبعتها هجمات عدة نفذها إسلاميون ماطرفون في فرنسا. ففي السابع من كانون الثاني/يناير سقط 12 قتيلا في هجوم استهدف مجلة شارلي إيبدو في باريس وأدى إلى تصفية فريقها التحريري بالكامل تقريبا، وفي اليوم التالي قُتل شرطي في ضاحية باريس، وبعدها بيوم قضى أربعة أشخاص في هجوم على متجر يهودي في العاصمة، وفي التاسع عشر من نيسان/أبريل قضت ربّة منزل في الثانية والثلاثين من العمر في موقف سيارات قرب باريس، وقُطع رأس مدير شركة في 26 حزيران/يونيو في سان كانتين فالافييه (حنوب شرق).

وفي 21 آب/أغسطس حاول مسلّح يتنمي لتنظيم الدولة الإسلامية أن ينفّذ هجوما في قطار متجه من أمستردام إلى باريس، لكن ركابا، من بينهم جنديان أميركيان كانا في إجازة، سيطروا عليه.

ومن المقرر أن يُفتتح بين العامين 2029 و2030 متحف ذاكرة للإرهاب في باريس يضم نحو 500 قطعة ذات صلة بهجمات تشرين الثاني/نوفمبر، قدّمت معظمها عائلات الضحايا.

