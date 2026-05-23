فرنسا تمنع بن جفير من دخول أراضيها

باريس 23 مايو ايار (رويترز) – قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم السبت إن بلاده قررت منع وزير الأمن الوطني الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن جفير من دخول الأراضي الفرنسية، مضيفا أن القرار يعكس تنامي الغضب لدى الكثير من الحكومات عالميا إزاء معاملة نشطاء أسطول الصمود الذي كان متجها إلى غزة.

وكتب بارو على إكس “اعتبارا من اليوم، يمنع إيتمار بن جفير من دخول الأراضي الفرنسية”.

وقال “أطالب أنا ونظيري الإيطالي الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات أيضا على إيتمار بن جفير”.

وعبرت حكومات غربية عن غضبها إثر نشر بن جفير مقطع فيديو يظهر فيه وهو يوبخ نشطاء الأسطول بعد طرحهم أرضا، وقال بعضهم لاحقا إنهم تعرضوا للاعتداء الجسدي في أثناء الاحتجاز.

واستنكر كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والولايات المتحدة، الحليف الأقوى لإسرائيل، تصرف بن جفير. وقال نتنياهو إن هذا التصرف “لا يتماشى مع قيم ومبادئ إسرائيل”.

وفي وقت لاحق من احتجازهم، رحلت إسرائيل نشطاء الأسطول الذين اعترضت القوات البحرية الإسرائيلية سفينتهم الأسبوع الماضي في المياه الدولية لدى محاولتهم إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة.

(إعداد رحاب علاء ومحمود سلامة للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)