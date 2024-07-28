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فرنسا تندد بالهجوم الصاروخي على قرية مجدل شمس بالجولان وتدعو لضبط النفس

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باريس (رويترز) – نددت فرنسا يوم الأحد بالهجوم الصاروخي على قرية مجدل شمس الدرزية في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية “تندد فرنسا بأشد العبارات الممكنة الهجوم الذي ضرب مجتمع الدروز في مجدل شمس”.

وأضاف “تطالب فرنسا بفعل كل ما يمكن لتجنب تصعيد عسكري جديد وسنواصل العمل مع الأطراف المعنية على هذا”.

وقالت باريس إنها تواصل نصح رعاياها بعدم الذهاب إلى لبنان أو إسرائيل أو الأراضي الفلسطينية.

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