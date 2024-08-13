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فرنسا تندد بزيارة وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إلى المسجد الأقصى

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(رويترز) – نددت فرنسا بزيارة وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير إلى المسجد الأقصى يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنها تنتهك الوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة في القدس.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان “هذا الاستفزاز الجديد غير مقبول. فرنسا تدعو الحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام الوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة في القدس”.

وقال بن جفير يوم الثلاثاء إنه يجب السماح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى في تحد جديد للقواعد السارية في أحد أكثر المواقع حساسية في الشرق الأوسط.

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