The Swiss voice in the world since 1935
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

فرنسا سجلت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,3% في الفصل الثاني

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية (إنسي) في بياناته المفصلة الجمعة أن  الناتج الداخلي الإجمالي الفرنسي سجل نموا بنسبة 0,3% في الفصل الثاني من السنة، بعد 0,1% في الفصل الأول.

وذكر المعهد أن نسبة ادخار الأسر عاودت الارتفاع لتصل إلى 18,9% من عائداتها.

أما استهلاك الأسر، فبقي مستقرا بعدما سجل تراجعا قدره -0,3% في الفصل الأول.

وتواصل تراجع الاستثمار بنسبة -0,1% بعد تراجع بالنسبة ذاتها في الفصل الأول.

وبصورة إجمالية، فإن الطلب الداخلي (خارج المخزونات) ساهم بصورة طفيفة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو (+0,1 نقطة بعد -0,1 نقطة في الفصل الأول).

 ومع ارتفاع طفيف في الصادرات (+0,5% بعد -1,2%) وتسارع في الواردات (+1,3% بعد +0,4%)، تبقى مساهمة التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي سلبية في الفصل الثاني من السنة (-0,3% بعد -0,5%).

ونتج النمو المسجل عن تغيرات المخزون الذي بلغت مساهمته 0,5 نقطة بعد 0,7 نقطة في الفصل الأول.

وزيادة المخزون قد تعني التصنيع تحسبا لزيادة كبيرة في الطلب، أو أن المنتجات المصنعة لم يتم بيعها.

اد/دص/لين

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
22 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
16 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية