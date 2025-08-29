فرنسا سجلت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,3% في الفصل الثاني

أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية (إنسي) في بياناته المفصلة الجمعة أن الناتج الداخلي الإجمالي الفرنسي سجل نموا بنسبة 0,3% في الفصل الثاني من السنة، بعد 0,1% في الفصل الأول.

وذكر المعهد أن نسبة ادخار الأسر عاودت الارتفاع لتصل إلى 18,9% من عائداتها.

أما استهلاك الأسر، فبقي مستقرا بعدما سجل تراجعا قدره -0,3% في الفصل الأول.

وتواصل تراجع الاستثمار بنسبة -0,1% بعد تراجع بالنسبة ذاتها في الفصل الأول.

وبصورة إجمالية، فإن الطلب الداخلي (خارج المخزونات) ساهم بصورة طفيفة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو (+0,1 نقطة بعد -0,1 نقطة في الفصل الأول).

ومع ارتفاع طفيف في الصادرات (+0,5% بعد -1,2%) وتسارع في الواردات (+1,3% بعد +0,4%)، تبقى مساهمة التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي سلبية في الفصل الثاني من السنة (-0,3% بعد -0,5%).

ونتج النمو المسجل عن تغيرات المخزون الذي بلغت مساهمته 0,5 نقطة بعد 0,7 نقطة في الفصل الأول.

وزيادة المخزون قد تعني التصنيع تحسبا لزيادة كبيرة في الطلب، أو أن المنتجات المصنعة لم يتم بيعها.

