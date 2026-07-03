فرنسا شهدت أشدّ أشهر حزيران/يونيو حرّا مع ارتفاع في الوفيات

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شهدت فرنسا هذا العام أشدّ أشهر حزيران/يونيو حرا منذ البدء بتسجيل بيانات الطقس في العام 1947، إذ تجاوزت الحرارة الأربعين درجة في العديد من المناطق، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الجمعة، فيما ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالمناخ.

وبلغ متوسط درجات الحرارة في عموم البلاد 22,7 درجة، أي ما يشكّل ارتفاعا قدره 3,8 درجات عن المتوسط المسجل بين العامين 1991 و2020.

وحطم حزيران/يونيو 2026 المستويات القياسية السابقة المسجلة في الشهر نفسه عام 2003 (+3,5 درجة فوق المتوسط) وعام 2025 (+3,3 درجة).

علاوة على متوسط درجات الحرارة المحسوب على المستويين الوطني والشهري، سجلت الحرارة مستويات قياسية محلية غير مسبوقة نهارا وليلا في “أكثر من ثلث البلاد” خلال النصف الثاني من الشهر (17-30 حزيران/يونيو)، وهي فترة اتسمت بموجة حر مبكرة وشديدة للغاية بمقاييس غير مسبوقة، وفق هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية.

خلال هذه الفترة، وُضعت ما يصل إلى 72 مقاطعة، تمثل قرابة ثلاثة أرباع مساحة فرنسا، في حالة التأهب القصوى (اللون الأحمر) لموجة الحر، وهو أعلى مستوى للتحذير، ويُعد هذا أمرا غير مسبوق منذ استحداث نظام التحذير من موجات الحر عام 2004.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية في بيان إلى أن موجة الحر في حزيران/يونيو 2026 كانت “أشد وطأة” من تلك التي سُجلت في آب/أغسطس 2003 وتسببت في وفاة 15 ألف شخص في فرنسا، لكنها استمرت فترة أقصر (14 يوما مقابل 16 يوما).

سُجّلت في فرنسا يومي 24 و25 حزيران/يونيو 2026 أعلى حرارة متوسطة على الإطلاق في مختلف الأشهر، إذ بلغ المتوسط على المستوى الوطني 30 درجة للمرة الأولى، متجاوزا المعدل البالغ 29,4 درجة المسجل في الخامس من آب/أغسطس 2003 و25 تموز/يوليو 2019.

وكانت الحرارة أعلى بكثير في عدة مناطق خصوصا الممتدة من “شمال نوفيل-أكيتين وصولا إلى بريتاني والنورماندي وغران-إست” حيث بلغت للمرة الأولى 40 درجة، وتشمل مدينة ستراسبورغ في الشرق (40,4 درجة) ونوارموتييه على ساحل المحيط الأطلسي (40,1 درجة).

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه “خلال هذه الموجة التاريخية، تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مرة واحدة على الأقل في أكثر من 40% من مساحة البلاد”.

وشهدت موجة الحر أيضا أربعا من الليالي الخمس الأكثر حرارة على الإطلاق في فرنسا، حيث سُجّل متوسط قياسي لدرجة الحرارة الدنيا بلغ 22 درجة ليلة 24-25 حزيران/يونيو.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إلى أن “الطابع الاستثنائي لموجة الحر لافت للنظر بشكل خاص نظرا لحدوثها في شهر حزيران/يونيو”، إذ إن شدتها “لا تضاهيها موجات الحر السابقة التي شهدها حزيران/يونيو، مثل تلك التي وقعت في الأعوام 1976 و2019 و2025”.

من جهتها، أعلنت هيئة الصحة العامة في فرنسا الجمعة ارتفاع عدد الوفيات بنسبة 30 في المئة في البلاد (2025 حالة وفاة) خلال موجة الحر التي شهدتها أوروبا في حزيران/يونيو.

وفي بلجيكا المجاورة، أفادت السلطات عن تسجيل معدّل وفيات إضافي بنسبة 39 في المئة (1222 حالة وفاة إضافية) في الفترة ذاتها.

– حرائق غابات وشح مياه –

وخلال زيارة إلى جنوب فرنسا الجمعة، حيث تمت السيطرة للتو على حريق هائل، ربط وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز الوضع بدرجات الحرارة المرتفعة للغاية. وحذّر قائلا “نحن قلقون للغاية بشأن هذا الموسم، إذ إننا نسبق الموعد المعتاد لاندلاع الحرائق بشهر كامل”.

وقد تؤدي الحرارة إلى إلغاء إحدى مراحل سباق “طواف فرنسا” للدراجات الهوائية الذي ينطلق من برشلونة السبت، وهي خطوة غير مسبوقة.

ووجّه نونييز رسالة إلى المسؤولين في المناطق الواقعة على مسار سباق “غراند بوكل” (الممتد من 4 إلى 26 تموز/يوليو)، يوجههم فيها بتطبيق تدابير قد تصل في ظروف استثنائية إلى إلغاء إحدى مراحل السباق في حال ارتفاع درجات الحرارة بشكل مفرط.

بخلاف فرنسا، تضرب حاليا موجة حر البرتغال، حيث أُصيب أربعة أشخاص منهم ثلاثة إطفائيين جراء حريق غابات يستعر في شمال البلاد منذ ليل الأربعاء.

وبسبب طقس “حار وجاف جدا” مع توقعات بأن تصل الحرارة إلى 44 درجة مئوية في بعض المناطق، رفعت هيئة الأرصاد الجوية البرتغالية مستوى التأهب إلى اللون الأحمر في 12 من أصل 18 منطقة في البر الرئيسي للبرتغال. ومن المقرر أن يبقى هذا الإنذار ساريا يومي السبت والأحد في نحو عشر مناطق.

وفي إيطاليا، أعلنت هيئة حوض نهر “بو” الجمعة من أن العديد من المجاري المائية في شمال البلاد تمر بـ”وضع حرج” جراء الجفاف، وأن توقعات الطقس لا تبشر بالخير للأيام المقبلة.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن “قبضة الجفاف تزداد إحكاما حول شمال إيطاليا”.

وأوضحت أنه عند سفوح جبال الألب، تفقد بحيرة ماجيوري أربعة سنتيمترات من مياهها يوميا، وقد أصبحت الآن فارغة بنسبة 48%. ولفتت إلى أنه في إقليم بيدمونت “تتعرض المجاري المائية لضغوط، كما يجري الإبلاغ عن صعوبات في القطاع الزراعي الذي يجد نفسه مضطرا لاتخاذ قرارات بشأن المحاصيل التي سيتم حصادها”.

بورز/ح س/غد