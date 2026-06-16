فرنسا متفائلة “بحذر” بشأن مستقبل مشروع الدبابة المشتركة مع ألمانيا

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قال المندوب العام للتسليح الفرنسي باتريك بايو الثلاثاء إنه “متفائل بحذر” بشأن مستقبل مشروع الدبابة الفرنسية الألمانية المشتركة، معتبرا في الوقت نفسه أن التخلي عن مشروع نظام الطيران القتالي المستقبلي، وهو مشروع مشترك آخر، ليس “نهاية العالم” لفرنسا.

وأوضح بايو في مؤتمر صحافي على هامش معرض “يوروساتوري” الدفاعيّ أن المشروع المشترك لإنتاج الدبابات MGCS “لم يُصمم وفق المنطق نفسه، إذ لا يُواجه الإشكالية الصناعية التي واجهها مشروع الطيران SCAFF”.

جاءت هذه التصريحات بعد أسبوع واحد فقط من الضربة القاضية التي تلقاها البرنامج المشترك لصنع الطائرات المقاتلة.

والاثنين، كشفت مجموعة KNDS الفرنسية الألمانية عن دبابة جديدة انتقالية أعادت إثارة التساؤلات حول مستقبل مشروع MGCS.

وتحمل الدبابة الجديدة اسم CapInt، ومن المقرر أن تحل محلّ دبابة Leclerc الفرنسية بحلول عام 2035.

ورأى مراقبون أن هذا الإعلان قد يكون خطوة أولى نحو التخلي عن MGCS.

وقال أحد كبار الصناعيين الأوروبيين لوكالة فرانس برس “إنها طريقة للاعتراف بفشل مشروع MGCS، على غرار SCAF.

وفي المقابل، شدد باتريك بايو على أن فشل مشروع SCAF “ليس نهاية العالم بالنسبة لفرنسا”، لأنها “تعرف كيف تصنع الطائرات”.

وتُعتبر ألمانيا تقليديا رائدة في مجال الدبابات، وفرنسا رائدة في مجال الطيران العسكري.

نيو/خلص/ب ح