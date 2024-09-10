فرنسا وألمانيا وبريطانيا تعتزم فرض عقوبات على إيران بسبب الصواريخ الباليستية

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برلين (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان يوم الثلاثاء إن حكومات فرنسا وألمانيا وبريطانيا تندد بشدة بعمليات نقل إيران لصواريخ باليستية إلى روسيا وستعمل نتيجة لذلك على فرض عقوبات على شركة الطيران الإيرانية إيران إير.

وجاء في البيان المشترك الصادر عن الدول الثلاث والذي نشرته الوزارة أن “هذا العمل تصعيد من إيران وروسيا، ويشكل تهديدا مباشرا للأمن الأوروبي”.

وقالت الدول الثلاث في البيان إنها ستتخذ خطوات على الفور لإلغاء اتفاقات الخدمات الجوية الثنائية مع إيران، داعية طهران إلى وقف الدعم الذي تقدمه لروسيا في حربها مع أوكرانيا فورا.

وجاء هذا الإعلان بعد أن قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن روسيا تلقت صواريخ باليستية من إيران سوف تستخدمها على الأرجح في أوكرانيا خلال أسابيع.

كما قال بلينكن خلال زيارته الحالية إلى بريطانيا إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة بعضها على شركة إيران إير.