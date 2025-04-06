فرنسا والجزائر تستأنفان الحوار لكن أمامهما صعوبات كبيرة

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باريس (رويترز) – استأنفت فرنسا والجزائر الحوار الدبلوماسي يوم الأحد بعد أشهر من المشاحنات التي أضرت بالمصالح الاقتصادية لباريس في الجزائر، وشهدت اتهامات متبادلة بالإذلال وعرقلة تعاون أمني حيوي.

وتوترت العلاقات بين باريس والجزائر منذ عشرات السنين، لكنها ساءت في يوليو تموز الماضي عندما أغضب ماكرون الجزائر باعترافه بخطة للحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية تحت السيادة المغربية.

ويقول مسؤولون فرنسيون إن الجزائر تتبنى سياسة تهدف إلى محو الوجود الاقتصادي الفرنسي من البلاد، مع انخفاض التجارة بنسبة تصل إلى 30 بالمئة منذ الصيف.

ويقول مسؤولون فرنسيون إن تدهور العلاقات له تداعيات أمنية واقتصادية واجتماعية جسيمة، فالتبادل التجاري كبير ونحو عشرة بالمئة من سكان فرنسا البالغ عددهم 68 مليون نسمة تربطهم صلات بالجزائر.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو للنواب في الأول من أبريل نيسان “من مصلحة فرنسا والشعب الفرنسي تحقيق نتائج في مجالات الهجرة والتعاون القضائي والأمني ​​والاقتصادي”.

ويصل بارو إلى الجزائر يوم الأحد لإجراء محادثات مع المسؤولين هناك. وتأتي الزيارة بعد اتصال هاتفي بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون في 31 مارس آذار، اتفقا خلاله على خارطة طريق شاملة لتهدئة التوترات.

ويقول مسؤولون فرنسيون إن الجزائر وضعت عراقيل أمام التراخيص الإدارية والتمويل الجديد للشركات الفرنسية العاملة في البلاد. وكان التأثير الكبير جراء ذلك على واردات القمح.

يقول التجار إن الخلاف الدبلوماسي دفع الديوان الجزائري المهني للحبوب، المشتري الرسمي للحبوب في البلاد، إلى استبعاد القمح والشركات الفرنسية ضمنيا من مناقصاته ​​للاستيراد منذ أكتوبر تشرين الأول. وأكد الديوان أنه يتعامل مع جميع الموردين بإنصاف مع تطبيق الشروط الفنية.

ولم تشحن فرنسا سوى سفينة قمح واحدة إلى الجزائر في موسم 2025/2024، وهي شحنة واحدة وزنها 30 ألف طن من القمح في يوليو تموز. ويتعارض هذا مع ملايين الأطنان سنويا في السنوات الأخيرة.

وقال تاجر حبوب فرنسي عن زيارة بارو “الناس يتحدثون عنها، لكنهم ينتظرون رؤية نتائج على أرض الواقع”.

وأضاف “بالتأكيد نحتاج إلى مشتر آخر لقمحنا”.