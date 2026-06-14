فرنسا والهند تعززان “الشراكة الاستراتيجية” قبل قمة مجموعة السبع

afp_tickers

2دقائق

أكد إيمانويل ماكرون وناريندرا مودي مجددا قوة الشراكة الفرنسية الهندية الأحد من خلال افتتاح معرض في نيس، عشية قمة مجموعة السبع، يعرض الابتكارات والتقنيات الهندية التي وصفها الرئيس الفرنسي بأنها “لا غنى عنها”.

وقال ماكرون أثناء افتتاحه معرض “بهارات تبتكر” إلى جانب رئيس الوزراء الهندي، إن “السؤال ليس ما إذا كانت الهند تبتكر، بل من سيبتكر مع الهند”.

وأشار المسؤولان إلى أن الفعالية التي تعرض منتجات شركات التكنولوجيا الهندية، تقام خارج الهند لأول مرة بعدما أعلن البلدان 2026 “عام الابتكار الفرنسي الهندي”.

وقال مودي “أدعو جميع المستثمرين ومعاهد البحوث ورواد الأعمال الحاضرين هنا إلى القدوم إلى الهند والعمل معنا لتطوير حلول من الهند للعالم أجمع”.

وشدد الرئيس الفرنسي أن الهند أضحت “دولة كبيرة جدا في مجال الابتكار، تبني نماذجها الثورية الخاصة، وأصبحت لا غنى عنها”.

وأشار إلى النجاحات الهندية في مجالي الفضاء والذكاء الاصطناعي، داعيا الفرنسيين والأوروبيين إلى “النظر إلى الهند بشكل مختلف”.

وأضاف ماكرون “أعتقد أيضا أن على الهنود أن ينظروا إلى فرنسا باهتمام في ضوء نقاط قوتنا”.

ما فتئ مودي وماكرون يظهران تفاهمهما الجيد في الأشهر الأخيرة، لا سيما خلال زيارة الأخير إلى الهند في شباط/فبراير، قبل أن تصادق نيودلهي على طلبية ضخمة لنحو 100 طائرة مقاتلة فرنسية جديدة من طراز رافال.

سيحضر مودي أيضا قمة مجموعة السبع التي تبدأ الاثنين في مدينة إيفيان. وهو من بين القادة الذين دعتهم فرنسا لحضور جلسات معينة من القمة التي تضم القوى الصناعية الكبرى الساعية إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية والدبلوماسية.

فكك/ح س/ع ش