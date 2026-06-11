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فريق أوزال يستقيل من الجمعية العمومية لحزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا

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أنقرة 11 يونيو حزيران (رويترز) – قال مكتب أوزجور أوزال الزعيم المعزول لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، اليوم الخميس إن فريق أوزال استقال من الجمعية العمومية للحزب، مضيفا أن هذه الخطوة من المفترض أن تؤدي قانونا إلى عقد مؤتمر استثنائي لإعادة انتخاب رئيس للحزب.

وذكر مكتب أوزال في بيان أن 28 من أصل 57 عضوا في الجمعية العمومية لحزب الشعب الجمهوري استقالوا، مما يعني سقوط الجمعية العمومية ويستلزم قانونيا عقد مؤتمر للحزب في غضون 45 يوما.

وصدر البيان بعد يوم من طلب رئيس الحزب الجديد، الذي عينته المحكمة، طرد تسعة أعضاء موالين لأوزال من الجمعية العمومية.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)

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