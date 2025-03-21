فريق إماراتي يحصد جائزة “ناسا” لأفضل فريق ملهم

afp_tickers

1دقيقة

فاز فريق إماراتي بجائزة “أفضل فريق ملهم” ضمن تحدي وكالة “ناسا” لتطبيقات الفضاء للعام 2024 والذي شهد مشاركة 93 ألف متسابق من 163 دولة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأشارت الوكالة إلى أن الفريق الإماراتي “INNOVISIONARIES” من إمارة الشارقة والذي حظي بدعم إستراتيجي من جامعة دبي إلى جانب الشريك التقني “SPACE.TAYAR”، حقق “إنجازا عالميا” من بين عشرة آلاف مشروع مبتكر.

وأضافت أنه الفريق الوحيد الفائز من دولة الإمارات “بعدما قدم خطة دراسية مبتكرة لطلاب المدارس الثانوية، تدمج أهداف التنمية المستدامة في المناهج العلمية، مثل الطقس والجيولوجيا وصحة التربة”.

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي أن “فوز فريق الشارقة يعكس التوجه الإستراتيجي لدولة الإمارات في دعم المبتكرين وتعزيز مهارات الشباب”.

بور/الح