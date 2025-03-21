مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

فريق إماراتي يحصد جائزة “ناسا” لأفضل فريق ملهم

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

فاز فريق إماراتي بجائزة “أفضل فريق ملهم” ضمن تحدي وكالة “ناسا” لتطبيقات الفضاء للعام 2024 والذي شهد مشاركة 93 ألف متسابق من 163 دولة، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأشارت الوكالة إلى أن الفريق الإماراتي “INNOVISIONARIES” من إمارة الشارقة والذي حظي بدعم إستراتيجي من جامعة دبي إلى جانب الشريك التقني “SPACE.TAYAR”، حقق “إنجازا عالميا” من بين عشرة آلاف مشروع مبتكر.

وأضافت أنه الفريق الوحيد الفائز من دولة الإمارات “بعدما قدم خطة دراسية مبتكرة لطلاب المدارس الثانوية، تدمج أهداف التنمية المستدامة في المناهج العلمية، مثل الطقس والجيولوجيا وصحة التربة”.

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي أن “فوز فريق الشارقة يعكس التوجه الإستراتيجي لدولة الإمارات في دعم المبتكرين وتعزيز مهارات الشباب”.

بور/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي

هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟

ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟

شارك في الحوار
1 إعجاب
1 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية