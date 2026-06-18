فريق الإمارات للدراجات الهوائية للسيدات يشارك في طواف كتالونيا

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يشارك فريق الإمارات للدراجات الهوائية للسيدات في منافسات طواف كتالونيا للسيدات، الذي يقام في إسبانيا من 19 إلى 21 حزيران/يونيو، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وتنطلق منافسات المرحلة الأولى في 19 حزيران/يونيو من مدينة سانتا سوزانا إلى سانتا سوزانا لمسافة 92.1 كيلومترا، تليها المرحلة الثانية في 20 حزيران/يونيو من سانت فيسنس دي كاستيليت إلى لا مولينا لمسافة 130 كيلومترا، قبل أن يختتم بالمرحلة الثالثة في 21 منه من ماتارو إلى برشلونة لمسافة 110.8 كيلومترات.

هت/كام