فريق ترامب يسعى جاهدا لاحتواء تداعيات دردشة الخطط الحربية على تطبيق سيجنال

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من باتريشيا زنجيرلي

واشنطن (رويترز) – سعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إلى احتواء التداعيات بعدما كشف صحفي في إحدى المجلات أنه تم ضمه بالخطأ لنقاش جماعي سري لخطط حربية حساسة جدا، بينما دعا ديمقراطيون بارزون مسؤولين في الإدارة إلى الاستقالة بسبب هذا الحادث الأمني.

وشهدت تولسي جابارد مديرة المخابرات الوطنية وجون راتكليف مدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه)، وكلاهما كان مشاركا في الدردشة، أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ بأنه لم تتم مشاركة أي مواد سرية في الدردشة الجماعية على تطبيق سيجنال للمراسلة المشفرة.

لكن أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين عبروا عن شكوكهم في شهادتيهما، وقالوا إن الصحفي جيفري جولدبرج رئيس تحرير مجلة “ذا أتلانتيك” أفاد بأن وزير الدفاع بيت هيجسيث نشر تفاصيل عملياتية عن ضربات وشيكة ضد الحوثيين في اليمن تضم “معلومات عن الأهداف والأسلحة التي ستنشرها الولايات المتحدة وتسلسل الهجمات”.

وقال أعضاء اللجنة إنهم يعتزمون فحص الدردشة، ووافقت جابارد وراتكليف على ذلك. وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، يوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن تنظر لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ في استخدام مسؤولي إدارة ترامب لتطبيق سيجنال.

وقال السناتور أنجوس كينج، وهو عضو مستقل متحالف مع الديمقراطيين، في جلسة مثيرة للجدل شهدت مناقشات محتدمة “من الصعب بالنسبة لي أن أصدق أن الأهداف والتوقيت والأسلحة ليست (من المعلومات) المصنفة على أنها سرية”.

وأثار الكشف غير العادي غضبا ودهشة لدى خبراء الأمن القومي ودفع الديمقراطيين وبعض الجمهوريين إلى المطالبة بالتحقيق فيما وصفوه بأنه خرق أمني كبير.

وقال السناتور الديمقراطي رون وايدن في الجلسة “أعتقد أنه يجب أن تكون هناك استقالات، بدءا بمستشار الأمن القومي ووزير الدفاع”.

وعبر ترامب عن دعمه لفريقه للأمن القومي حين سُئل عن مسالة الدردشة في البيت الأبيض يوم الثلاثاء وكان معه مستشاره للأمن القومي مايكل والتس الذي أضاف جولدبرج بالخطأ إلى المناقشة على سيجنال.

وقال إن الإدارة ستنظر في استخدام سيجنال، لكنه قال إنه لا يعتقد أنه يجب على والتس الاعتذار.